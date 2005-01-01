     
      为了更好地与读者交流，推广科普知识，《食品与健康》杂志向广大科普写作爱好者诚征稿件。择优发表，稿费从优。
稿件要求：
1．符合刊物风格与宗旨，针对现有栏目
   （如“饮食科学”、“生活保健”等）撰写稿件。
2．字数1000~3000字。
3．稿件应为作者原创，请勿一稿多投。
    投稿方式：请将稿件电子版发邮件至 [email protected] ，来稿请注明作者姓名、电话、地址、邮编。
    欢迎广大爱好科普写作的朋友的惠赐佳作。
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 卷首语

——以简洁精辟的语言阐述食品新闻或生活观点，是一个实效性与趣味性结合的栏目。		   资 讯

——来自不同领域最新最有价值的健康资讯，让您足不出户就能轻松更新自己的健康“资料库”。
 天地人谈

——具有浓郁人文色彩的专栏，从中国传统文化的各个方面精妙阐释饮食与文化的关系。		   聚 焦

——戒烟、疲惫、素食主义……每期一个的热点话题，欢迎你来参与讨论。
 生 活

——科学越来越发展，社会越来越进步，吃的越来越好，然而现代病却越来越多。如何面对这些现代病呢？当然首先需要的是知识更新。		   科 学

——从科学营养的角度谈食品，指导人们的科学饮食。
 安 全

——诚实客观地报道人们最关心的食品安全问题，把知情权还给消费者。		   心 灵

——生活就像一盒巧克力糖，我们永远也不知道下一块是什么味道。来和心理学专家聊聊酸甜苦辣的人生感悟吧。
 百 姓

——小孩子不吃饭怎么办？老年人春季如何养生？女人们的私房话……寻常百姓的话题，怎么讲也不嫌琐碎。一言一语间，流露着平凡的烟火气息。
   食物志

——“民以食为天”是一个大话题。吃什么？怎样吃？这是每个人每天都要面临的选择。本栏就是介绍您认识众多的食物、食品以及如何与它们交朋友。
 食疗药膳

——“医食同源”是中国传统文化的特色之一，饮食可以防病治病，这一点您不用怀疑。不过，要在医生指导下进行。		   文 化

——中国饮食文化博大精深、源远流长。它作为民族传统文化的重要组成部分，被篆刻进了历史。
 旅 游

——领略充满异域风情的特色饮食与风土文化，请跟着我们的文字畅游天下。		   美 食

——扎起围裙，拿起菜谱，从平常的厨房里体验生活的温馨。
 消 费

——面对市场货架上琳琅满目的上品，如何识别真伪？如何买得放心？本栏可以给您支招。		   声色饕餮

——关于电影与美食的专栏。颜色，美味，触觉。心灵的独语。
 
食 品 与 健 康
SHI PIN YU JIAN KANG

 
 
一份追求文化品位的套餐
  
 
超前聚集之大卫生观  
 
科学健康的权威视角  
 
饮食文化的品位享受  
 
家庭必备之良师益友  
  主管：
天津市科学技术协会

主办：
天津市科技期刊编辑学会
  
  科普月刊 16K精美印刷  
  国际标准刊号：
ISSN 1004-0137

国内标准刊号：
CN 12-1188/R

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  花 生 皮 冻
  材料：猪皮500克 香葱3棵 生姜1小块 盐酥花生仁10克
调料：高汤1大匙 精盐1小匙 味精1/2小匙 胡椒粉1小匙     
                                      <详细做法>

  黄金鱿鱼卷

 

材料：鲜鱿鱼400克 鸡蛋1个 面粉适量 淀粉适量 面包糠适量
调料：食用油500克（实耗80克） 五香粉1小匙 精盐1小匙 白糖1小匙                  <详细做法>
 
 
       
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