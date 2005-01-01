卷首语



——以简洁精辟的语言阐述食品新闻或生活观点，是一个实效性与趣味性结合的栏目。 资 讯



——来自不同领域最新最有价值的健康资讯，让您足不出户就能轻松更新自己的健康“资料库”。 天地人谈



——具有浓郁人文色彩的专栏，从中国传统文化的各个方面精妙阐释饮食与文化的关系。 聚 焦



——戒烟、疲惫、素食主义……每期一个的热点话题，欢迎你来参与讨论。 生 活



——科学越来越发展，社会越来越进步，吃的越来越好，然而现代病却越来越多。如何面对这些现代病呢？当然首先需要的是知识更新。 科 学



——从科学营养的角度谈食品，指导人们的科学饮食。 安 全



——诚实客观地报道人们最关心的食品安全问题，把知情权还给消费者。 心 灵



——生活就像一盒巧克力糖，我们永远也不知道下一块是什么味道。来和心理学专家聊聊酸甜苦辣的人生感悟吧。 百 姓



——小孩子不吃饭怎么办？老年人春季如何养生？女人们的私房话……寻常百姓的话题，怎么讲也不嫌琐碎。一言一语间，流露着平凡的烟火气息。

食物志



——“民以食为天”是一个大话题。吃什么？怎样吃？这是每个人每天都要面临的选择。本栏就是介绍您认识众多的食物、食品以及如何与它们交朋友。 食疗药膳



——“医食同源”是中国传统文化的特色之一，饮食可以防病治病，这一点您不用怀疑。不过，要在医生指导下进行。 文 化



——中国饮食文化博大精深、源远流长。它作为民族传统文化的重要组成部分，被篆刻进了历史。 旅 游



——领略充满异域风情的特色饮食与风土文化，请跟着我们的文字畅游天下。 美 食



——扎起围裙，拿起菜谱，从平常的厨房里体验生活的温馨。 消 费



——面对市场货架上琳琅满目的上品，如何识别真伪？如何买得放心？本栏可以给您支招。 声色饕餮



——关于电影与美食的专栏。颜色，美味，触觉。心灵的独语。